F1 | GP Canada 2026, Montreal non è ancora sold out

Il Gran Premio del Canada 2026 non è ancora sold out nonostante il debutto del weekend Sprint e un programma più ricco che mai. Gli organizzatori dell’evento di Montreal hanno infatti confermato che, a pochi giorni dall’arrivo della Formula 1 al Circuit Gilles Villeneuve, sono ancora disponibili diversi pacchetti per tribune, terrazze e aree hospitality. Una situazione che sorprende considerando le grandi novità introdotte per questa edizione, tra cui la presenza della Formula 2, della F1 Academy e soprattutto il primo format Sprint nella storia del GP canadese.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il rallentamento delle vendite sarebbe legato principalmente all’aumento dei prezzi dei biglietti deciso dopo l’edizione dello scorso anno. Alcuni pacchetti per le tribune validi per l’intero weekend avrebbero registrato rincari vicini al 20%, una scelta che potrebbe aver frenato parte del pubblico tradizionale. Anche i biglietti per le singole giornate risultano ancora acquistabili, un fatto piuttosto insolito per uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario di Formula 1.

Il presidente e CEO del GP del Canada, Jean-Philippe Paradis, insieme alla COO Sandrine Garneau, ha però spiegato che l’organizzazione ha deciso di ampliare sensibilmente la capacità del circuito, soprattutto nelle aree dedicate all’hospitality e alle esperienze premium.

“Abbiamo aumentato la capacità in diversi settori e prodotti quest’anno, in particolare nelle suite e sulla piattaforma CGV Experience sulla spiaggia. Sono ancora disponibili biglietti per l’ingresso generale, l’esperienza CGV con concerti, posti a sedere in terrazza e il pacchetto club nelle nostre aree di ospitalità, che non sono destinate a gruppi aziendali. Stiamo presentando un grande evento sportivo, dobbiamo avere le strutture necessarie. L’evento di quest’anno è anche storicamente significativo perché Montreal ospiterà per la prima volta un weekend di sprint. I tifosi di Montreal vogliono vedere i migliori piloti del mondo”, hanno spiegato i vertici dell’evento, sottolineando come l’obiettivo fosse quello di rendere il GP del Canada più competitivo rispetto agli altri grandi appuntamenti internazionali della Formula 1. La crescita delle aree VIP e hospitality rientra infatti in un piano di sviluppo a lungo termine collegato al rinnovo del contratto di Montreal con la Formula 1 fino al 2035.

Negli ultimi anni molti circuiti del mondiale hanno investito pesantemente in infrastrutture moderne, paddock permanenti ed esperienze esclusive per sponsor e tifosi. Montreal non vuole restare indietro e punta a trasformare il proprio evento in uno spettacolo sempre più completo, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche dell’intrattenimento.

Paradis si è detto particolarmente favorevole alla novità, sostenendo che i tifosi preferiscano vedere i piloti impegnati in vere battaglie in pista piuttosto che assistere solamente alle sessioni di prove. Secondo gli organizzatori, il format Sprint aggiunge valore all’intero weekend e contribuisce a creare una sorta di “Super Saturday”, capace di attirare pubblico e aumentare l’interesse mediatico. Una visione condivisa anche dal CEO della Formula 1 Stefano Domenicali, da tempo sostenitore di weekend più spettacolari e dinamici.

A rendere ancora più ricco il programma ci sarà anche la Formula 2, inserita nel calendario di Montreal dopo la cancellazione delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita avvenuta all’inizio della stagione. La presenza delle categorie propedeutiche offrirà agli spettatori ancora più azione in pista e permetterà ai giovani talenti di correre su uno dei circuiti più iconici del mondiale.

Nonostante i biglietti ancora disponibili, gli organizzatori restano fiduciosi e si aspettano un’affluenza importante durante il weekend. Il GP del Canada continua infatti a essere uno degli eventi più amati dai tifosi grazie all’atmosfera unica di Montreal, alla spettacolarità del Circuit Gilles Villeneuve e alla passione del pubblico nordamericano per la Formula 1.