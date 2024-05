F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “La classifica non riflette il nostro reale potenziale”

Monaco – Venerdì di libere positivo in casa Racing Bulls, a dispetto di quanto raccontino i tempi in classifica. Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo sono rimasti soddisfatti del comportamento della VCARB01 tra le stradine del Principato, a parte qualche piccolo elemento da migliorare. A causa della minaccia di pioggia il team di Faenza ha stravolto il programma di lavoro, provando la mescola morbida solo nelle FP1 – dove Yuki e Daniel terminano rispettivamente in ottava e nona posizione. I piazzamenti della seconda sessione potrebbero quindi sorprendere – il giapponese è undicesimo, mentre Ricciardo è diciassettesimo – ma i due sembrano essere fiduciosi sull’esito delle qualifiche, sessione fondamentale per le sorti del weekend.

“È stata un’altra prima giornata positiva per noi. Fin dalle PL1 ho avuto sensazioni positive. Ci sono ancora alcune piccole cose da migliorare per migliorare le performance, ma le prove servono a questo – ha raccontato Yuki – ad esempio, penso che possiamo migliorare la fase di frenata, perché scivolavamo un po’ e con gli pneumatici C5 sono molto delicati. A parte questo, il warm-up è buono e tutto il resto è andato bene, quindi si tratta solo di mettere a punto quei piccoli dettagli che fanno sempre la differenza, soprattutto qui a Monaco. Il ritmo generale c’è e non vedo l’ora di fare un ulteriore passo avanti domani, massimizzando tutto per le qualifiche.”

Ricciardo: “La giornata di qualifiche a Monaco è probabilmente una delle più belle di tutto il calendario della Formula 1”

“Sono felice di tornare qui a Monaco, è bello e davvero fantastico poter guidare di nuovo una F1 su questa pista. Sono contento del lavoro svolto oggi, credo che abbiamo un buon passo e probabilmente la classifica dei tempi non riflette bene la realtà dei fatti, quindi spero che domani, montando le soft, potremo lottare per la top 10. Mi sembra di aver preso un ritmo migliore verso la fine delle PL2 e sono stato contento dell’ultimo giro che ho fatto con le medie. Tutto sommato, credo che siamo in una buona posizione e ora si tratta di ottimizzare il tutto. Non vedo l’ora che arrivi domani; sono emozionato perché la giornata di qualifiche a Monaco è probabilmente una delle più belle di tutto il calendario della Formula 1”.