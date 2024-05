F1 | Red Bull, Perez: “Per le Ferrari sembra così facile”

Monaco – Continuano le difficoltà per la Red Bull e Sergio Perez. Come ad Imola, il team di Milton Keynes sembra mancare qualcosa sull’assetto: Verstappen riesce ad avvicinarsi nelle FP2 ai colleghi davanti, ma la squadra ha optato per due set-up diversi e sembra essere il messicano a faticare di più. Perez segna il dodicesimo tempo nelle FP1, e riesce a risalire solo in ottava posizione nelle FP2. Un inizio quanto mai difficile per Checo, che nelle libere sfiora più di una volta il muro e che sembra ormai essere rassegnato alle limitazioni della sua RB20.

“Sarà davvero un weekend difficile, non riusciamo a superare i nostri limiti al momento. Vedremo cosa accadrà stanotte, abbiamo provato un set-up leggermente diverso sulle vetture e non saprò quali siamo i problemi di Max fino alla riunione post liberare. Ci sono tante cose da rivedere, il passo gara sembra buono, ma dovremo aspettare di capire come andranno l cose domani. Le Ferrari sono davvero veloci e, quando hanno bisogno del tempo, lo fanno sembra così facile. E’ un gran vantaggio per loro, non hanno problemi nemmeno con le gomme. Dovremo lavorare sodo per tornare in lotta e riavvicinarci alle prime posizioni”.