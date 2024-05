Ferrari | Leclerc comanda a Monaco: “Bene la SF-24, ma domani sarà diverso”

Ottime impressioni per Charles Leclerc nelle libere a Monaco. L’idolo locale ha portato la sua Ferrari davanti a tutti, staccando di due decimi Hamilton e di più di mezzo secondo Max Verstappen. La SF-24 si è comportata benissimo nelle stradine del Principato, e il #16 ha trovato subito la confidenza necessaria per affrontare il weekend, sfiorando i muretti come se fosse già in qualifica. Guai ad avere troppo entusiasmo, perché sbagliare a Monte Carlo è un attimo, e domani anche gli altri dovrebbero essere in una condizione migliore, e Charles stesso si aspetta distacchi inferiori sin dalla terza sessione di prove libere, cruciale a Monaco.

“Sembra proprio che la nostra monoposto sia a punto su questo tracciato, perché oggi mi sono sentito davvero a mio agio – ha detto Leclerc. Dobbiamo mantenere questo ritmo anche domani fin dalle prove libere: guardando i tempi oggi forse ho spinto un po’ più di altri ma l’obiettivo per me era mettermi in condizione di affrontare la qualifica con la giusta confidenza, e so già che domani sarà diverso perché tutti spingeranno al limite. Nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi. È stato stupendo trovarmi una volta ancora a girare sulle strade di casa e sentire tutto questo supporto. Domani daremo tutto per puntare a un grande risultato”.