Red Bull | Horner: “La strada fino alla prima curva è lunga…”

Max Verstappen ha conquistato la prima fila nel Gran Premio di Spagna con una grandissima prestazione, ancora una volta. L’olandese continua ad over performare e trovare il giusto assetto nel momento cruciale del weekend, dopo i problemi avuti ancora una volta nelle prove libere. In gara ci aspettiamo una bella lotta con la McLaren dell’amico Norris, il quale crediamo e speriamo non sia accomodante come spesso gli è capitato quando non aveva a disposizione una macchina vincente. Per quanto riguarda Perez, ancora problemi per il messicano, ottavo e quindi undicesimo per via della penalità inflittagli nel corso del Gran Premio del Canada di due settimane fa.

“Qualifica molto tirata – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull. Per soli due centesimi non siamo riusciti a prendere la pole, Max e il team hanno fatto una grande prestazione. E’ stato bello vedere anche Checo tornare in Q3, ma dovrà lavorare un po’ in gara per via della penalità. Durante la notte, prima delle qualifiche è stato fatto un gran lavoro per migliorare la vettura, e partire dalla prima fila è ottimo. Sarà una gara lunghissima e ce ne vuole di strada prima di arrivare in curva uno, quindi non è necessariamente uno svantaggio partire secondi. Ci sono probabilità di pioggia al mattino, potrebbe essere quindi una giornata emozionante, mentre la gara sarà una questione di gomme, degrado e di come gli pneumatici riusciranno a sopravvivere”.