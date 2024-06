F1 | McLaren, trasformare la pole di Norris in vittoria a Barcellona

Grande soddisfazione in casa McLaren, che dopo più di 1.000 giorni torna in pole position, ancora una volta con Lando Norris, alla sua seconda affermazione in carriera dopo Russia 2021, gara che rischiò anche di vincere. Il team di Woking ha vissuto una giornata molto intensa per via dell’incendio scoppiato nell’hospitality, poi però in pista il britannico ha mostrato tutta la sua forza, così come quella di una grande MCL38 per segnare il miglior tempo delle qualifiche. E’ andata male invece a Piastri, decimo e con tante imperfezioni in Q3, fra track limits ed escursioni sulla ghiaia.

“Una pole position su un circuito come Barcellona, ​​molto impegnativo per i piloti e per le vetture, è ovviamente un grande risultato per tutta la squadra – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Abbiamo raggiunto traguardi importanti ultimamente, ma questo è sempre stato uno di quei risultati che ci era sfuggito. E’ positivo confermare i progressi del team e della monoposto con questa prestazione. Una grande prova da parte di Lando, che ha guidato in modo impeccabile in qualifica, e quando contava ha messo insieme uno dei giri migliori della stagione e della sua carriera”.

“Ancora una volta il gruppo si è rivelato molto, molto ristretto, quindi in gara può succedere di tutto. Dovremo rimanere concentrati e cercare di massimizzare la partenza dalla pole. Per quanto riguarda Oscar, la sessione di qualifiche è stata piena di imprecisioni: ha faticato un po’ di più a trovare il ritmo, e in Q3 non è riuscito a mettere insieme un giro senza superare i limiti della pista, ma sappiamo che il passo c’è e in gara sarà una situazione completamente diversa”.