Mercedes | GP Spagna, Wolff gongola: “E’ bello essere davanti alle Ferrari”

Si gongola in casa Mercedes per la seconda fila conquistata da Hamilton e Russell nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. I due piloti inglesi sono riusciti a piazzarsi davanti alle Ferrari, un qualcosa che manda in brodo di giuggiole anche il team principal delle Frecce d’Argento, Toto Wolff. Il distacco dalla pole position però resta ancora importante, ovvero di tre decimi, ma considerando a che punto era la W15 fino a qualche settimana fa, questo risultato è certamente incoraggiante, e l’obiettivo adesso sarà quello di confermarsi in gara.

“Terza e quarta posizione, un risultato molto solido – ha detto Toto. Il bilanciamento della vettura però non era buono come quello di venerdì. In aggiunta a questo, entrambi i piloti hanno ritenuto che ci fosse poco più a disposizione per quanto riguarda le prestazioni. Per questo, il distacco dalla pole position era leggermente maggiore di quanto avevamo previsto durante le prove. E’ stato un po’ frustrante, ma è positivo essere davanti alle Ferrari. Adesso ci focalizziamo sulla gara: il nostro ritmo è sembrato buono durante le prove, ma era simile a quello degli altri intorno a noi. Speriamo di poter essere nella mischia e nella battaglia con gli altri. Sarà una gara determinata dal passo e dal degrado delle gomme, quindi vediamo cosa possiamo fare”.