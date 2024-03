I giorni duri di Christian Horner non sono affatto finiti. Al team principal della Red Bull, scagionato dall’azienda per le accuse di comportamenti inappropriati da parte di una dipendente, è stato gettato nuovamente del fango per via di una e-mail ricevuta dalla stampa, dalla Formula 1, dalla FIA e dai team principal da parte di una fonte anonima, nella quale sono stati condivisi decine di screenshot di una presunta discussione con chi lo avrebbe poi denunciato. A rincarare la dose, ma in precedenza di questo ultimo fatto, ci hanno pensato nella mattinata di ieri Toto Wolff, team principal della Mercedes e Zak Brown, CEO di McLaren, i quali non sono del tutto convinti del provvedimento della Red Bull, ossia del “nulla di fatto”.

Caso Horner, Wolff: “Così sembra che vada tutto bene”

“Ho letto il comunicato e lo trovo piuttosto basilare – ha detto Toto. Non possiamo guardare in casa d’altri stando dietro le quinte, c’è un’organizzazione nella quale una persona ha denunciato un problema alle risorse umane, e ieri lo sport ha ricevuto un messaggio chiaro, ossia che va tutto bene. Penso che per un argomento così critico ci sia bisogno di più trasparenza, così da capire quale sia la posizione di questo sport. Siamo tutti in competizione l’uno con l’altro, ma su un caso come questo si deve valutare quali siano le azioni e reazioni corrette”.

Brown: “Domande senza una risposta”

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren

“Ho letto il comunicato – ha ribadito Brown. Continuano ad esserci tante voci, speculazioni e domande, e credo che l’ente governativo e disciplinare abbia una responsabilità e un’autorità per il nostro sport e i fan. Siamo ambasciatori della Formula 1 sia in pista che fuori, e come in altri ambiti, si deve garantire che il processo sia stato trasparente. Le discussioni devono essere scrupolose, tutti devono arrivare alla stessa conclusione data dalla Red Bull, e finché non c’è un accordo da parte di tutti su ciò che è accaduto, credo che ci saranno ancora congetture e domande senza risposta. Penso sia necessario tracciare una linea su questo argomento da parte di chi governa la Formula 1, perché finché non ci saranno risposte certe non sarà salutare per il nostro sport”.