Red Bull | Si chiude la vicenda su Horner: respinto il ricorso della dipendente

Horner Gate – E’ di poco fa la notizia che il team Red Bull ha respinto l’ultimo ricorso presentato dalla dipendente che aveva accusato il team principal Christian Horner di comportamenti inappropriati nei suoi confronti. Già all’inizio di questa stagione, la denuncia era stata definita “priva di fondamento” ma la denunciante aveva il diritto di presentare ricorso e la seconda indagine sui fatti è stata condotta da un altro consulente indipendente.

“Il denunciante ha esercitato il diritto di ricorso e l’appello è stato effettuato da un altro KC (avvocato della Corona, ndr) indipendente. Tutte le fasi del processo di appello si sono ora concluse, con l’esito finale che il ricorso non è stato accolto. Le conclusioni del KC sono state accettate e adottate da Red Bull. Il processo interno si è concluso. L’azienda rispetta la privacy di tutti i suoi dipendenti e non farà ulteriori commenti pubblici su questa vicenda. Red Bull si impegna a continuare a rispettare i più alti standard sul posto di lavoro”, si legge in una nota di Red Bull Gmbh.