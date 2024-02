F1 Genè Ferrari – Sul finale della seconda sessione di libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Marc Genè ha analizzato l’equilibrio mostrato dalla Ferrari SF-24 sul tracciato del Sakhir, precisando come Charles Leclerc e Carlos Sainz abbiano promosso il bilanciamento del pacchetto in tutte le condizioni di utilizzo di quest’ultimo.

Dalla simulazione della qualifica fino a quella della gara, i due portacolori della Rossa hanno raccolto tanti dati interessanti, i quali dovranno essere convertiti in un buon risultato già a partire dalle manches ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza del GP. Parallelamente, Genè ha evidenziato anche i valori dei rivali, sottolineando come la battaglia sarà più che mai viva, visti i riscontri cronometrici segnati quest’oggi. Appuntamento alle 13.30, in diretta su Sky Sport F1 HD, per la terza e ultima sessione di libere del GP Bahrain.