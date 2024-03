Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon quasi a fondo classifica nelle libere

Nella prima giornata di prove libere di ieri, l’Alpine ha confermato i suoi problemi di questo inizio stagione. La squadra francese infatti ha praticamente dichiarato attraverso i suoi piloti, Gasly e Ocon, di essere in ritardo rispetto alla concorrenza per via di una vettura, la A524 nata male e con tanti problemi. Nelle libere in Bahrain, i due francesi non hanno fatto meglio della sedicesima e diciottesima posizione al termine della seconda sessione, e pur essendo particolarmente ottimisti per quel che concerne il passo gara, la realtà dei fatti sembra ben definita a loro sfavore.

Alpine, le dichiarazioni di Ocon e Gasly

“Abbiamo provato alcune cose sulla macchina nel corso della giornata imparando tante cose positive – ha detto Gasly. La vettura era più complicata in condizioni di caldo e vento nelle PL1, quindi abbiamo ripristinato alcune cose e avevo un feeling migliore nella sessione serale. Sappiamo che le prestazioni non sono quelle che vorremmo al momento, apprendiamo sempre di più ogni volta che scendiamo in pista. Ci vuole pazienza, cercheremo di sfruttare al meglio il pacchetto a disposizione per ora. Vedremo cosa riusciremo a fare per domani e sabato, sono pronto!”.

“Giornata produttiva, abbiamo eseguito diversi programmi e imparato tanto sulla vettura – ha dichiarato Ocon. La sessione mattutina è stata particolarmente difficile per via del vento, ma la macchina si è comportata molto meglio nel pomeriggio. Andando verso sera abbiamo temperature più fresche rispetto a quando c’è il sole, possiamo quindi prendere questo come un aspetto positivo. Sembriamo più competitivi nei long run, ma dobbiamo trovare ritmo anche nel giro secco per metterci in una buona posizione di partenza. Analizzeremo tutti i dati nel corso della notte e lavoreremo duramente per sbloccare un po’ di prestazione specialmente in qualifica”.