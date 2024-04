F1 | Un nuovo avvocato sentirà Horner e la dipendente Red Bull

Si riaccendono i riflettori sul caso che ha investito Christian Horner nei mesi scorsi. Il team principal della Red Bull, dopo essere stato accusato da una dipendente per comportamenti inappropriati, ha vinto la causa interna all’azienda austriaca, e l’accusatrice è stata sospesa con effetto immediato. Da lì in poi i casini che tutti conosciamo, le accuse di Jos Verstappen e il tentativo (fallito, ndr) di detronizzare il britannico, dando il via a una vere propria guerra di potere. La donna, dopo aver cambiato pool di avvocati ha fatto ricorso, e per questo motivo un nuovo avvocato ascolterà lei e Horner nei prossimi giorni, a riportarlo sono stati i colleghi inglesi de The Sun.

Horner assolto dalla Red Bull (28 febbraio 2024)

“L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Christian Horner è stata completata, e la Red Bull conferma che la denuncia è stata respinta, il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro”.

Il caso Horner e la spaccatura in Red Bull (15 marzo 2024)

Una notizia già nell’aria da diversi giorni che avrebbe trovato delle conferme quest’oggi tramite il tabloid inglese “The Telegraph”. Una situazione spinosa che rischia di creare una nuova “coda” al caso che ha tanto fatto discutere nelle ultime settimane, soprattutto per le forti spaccature che ha creato all’interno della compagine Campione del Mondo in carica. Da una parte infatti, ci sarebbero i manager austriaci, pronti a “sbarazzarsi” dei servigi del Manager inglese, mentre dall’altro la componente thailandese del CDA capitanata da Chaleo Yoovidhya, la quale invece tiene alla figura di Horner e punta a confermarlo all’interno del progetto sportivo.