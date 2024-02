Formula 1 | Christian Horner assolto dalla Red Bull!

Siamo ai titoli di coda della vicenda che riguarda Christian Horner, il quale è stato scagionato da ogni accusa. Il team principal della Red Bull, accusato da una dipendente di comportamenti inappropriati, è stato messo sotto inchiesta proprio dall’azienda che ha quindi avviato un’indagine interna per capire la questione. Dopo giorni, settimane di avvocati, interrogatori e quant’altro, era attesa per oggi una comunicazione da parte della Red Bull stessa. Se nei giorni scorsi la posizione del britannico sembrava più che traballante, anche per via della forte pressione esercitata dalla Ford, prossimo partner del team per quanto concerne la costruzione delle power unit dal 2026 in poi, adesso le cose sembrano essere cambiate, anche per via di una forte opposizione da parte della “Red Bull Thailandia”, detentrice del 51%, quindi della maggioranza, delle quote dell’azienda.

Horner scagionato da ogni accusa, il comunicato Red Bull

“L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Christian Horner è stata completata, e la Red Bull conferma che la denuncia è stata respinta, il denunciante ha diritto di ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene le informazioni private delle parti e dei terzi che hanno collaborato alle indagini, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro”.