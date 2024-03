Altissima tensione in casa Red Bull nel corso del weekend in Bahrain. La doppietta conquistata da Max Verstappen e Sergio Perez non riesce a mettere in secondo piano le polemiche derivanti dal caso Horner, il quale sembrava chiuso nella giornata di mercoledì, ma appena 24 ore dopo una e-mail da fonte anonima ha rimesso tutto in discussione, quantomeno mediaticamente, inoltrando vigliaccamente alla stampa e ai vertici della Formula 1, del paddock e della FIA degli screenshot riguardanti la presunta relazione con la dipendente Red Bull, con tanto di foto e video che lascerebbero ben poche interpretazioni.

Christian Horner però ha ricevuto il sostegno e la solidarietà di molti addetti ai lavori, anche se qualche suo collega come Toto Wolff e Zak Brown non ha lesinato frecciate, cavalcando l’onda di una questione che, obiettivamente, sembra sia stata ingigantita volontariamente da qualcuno per spodestarlo. Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato di come possano esserci delle lotte di potere all’interno della Red Bull, con Jos Verstappen ed Helmut Marko probabilmente coinvolti nella vicenda, anche se la posizione del TP inglese, con l’indagine interna chiusa, si era molto rafforzata rispetto a quell’articolo da noi pubblicato, quantomeno prima della fuga di screenshot di giovedì sera.

Jos Verstappen contro Horner, è guerra in Red Bull

Se del consulente austriaco al momento non vi sono ulteriori dettagli in merito alla vicenda, il papà di Max, notoriamente una testa calda sin da quando correva in Formula 1, ha scagliato un macigno contro Christian Horner, mettendo quasi del tutto in secondo piano la doppietta conquistata a Sakhir. Il Daily Mail nella serata di ieri ha riportato le parole del 52enne olandese (compleanno il 4 marzo, ndr), il quale non si fa certo pregare: “C’è tensione in Red Bull. La squadra rischia di essere fatta a pezzi con lui al comando, non si può andare avanti così! Succederà qualcosa e il team esploderà. Horner fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi”.

Una vera e propria dichiarazione di guerra quella di Jos Verstappen: sempre il tabloid inglese riporta come dopo le qualifiche di venerdì, tra i due sia scoppiata una lite furibonda nell’ufficio di Horner all’interno del paddock di Sakhir. L’olandese è uscito agitato dalla stanza, salvo poi rientrare e stringere la mano al team principal quasi con stizza. Successivamente, si è appreso come Horner stesso stia pensando che proprio Verstappen abbia un ruolo determinante nella campagna mediatica contro di lui per farlo fuori dal ruolo di team principal e CEO della Red Bull. Jos però nega: “Non avrebbe senso, perché dovrei farlo? Max sta andando benissimo, sarebbe controproducente”.

Geri Halliwell supporta il marito Christian Horner in Bahrain

Geri Halliwell e Christian Horner mano nella mano prima del Gran Premio del Bahrain

Nel pomeriggio di sabato, prima della gara, Geri Halliwell e Christian Horner si sono concessi la passerella nel paddock del Gran Premio del Bahrain, tenendosi per mano e lasciando intendere come nella coppia tutto stia procedendo alla normalità. Una prova di forza non banale, in un momento così delicato per il team principal della Red Bull, il quale non si è mai sottratto alla gogna mediatica che sta inevitabilmente subendo sin dai test, e l’appoggio della moglie in questa vicenda appare determinante, anche dopo quella fuga, onestamente vigliacca, qualsiasi cosa sia accaduta, di screenshot.