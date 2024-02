Non c’è pace per Christian Horner. Il team principal della Red Bull, dopo essere stato scagionato dall’azienda austriaca in seguito a un’indagine interna per presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente, è di nuovo al centro dell’attenzione del paddock del Bahrain per una e-mail anonima, arrivata a diversi giornalisti, nella quale c’erano decine di screenshot riguardanti una presunta chat tra l’inglese e un’altra persona, probabilmente la stessa dipendente del caso. Il tutto è avvenuto durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, mentre le macchine erano impegnate in pista. Horner si limita a un secco “No comment” in merito a speculazioni anonime, anche perché potrebbero tranquillamente essere false. La questione, dunque, dopo la “sentenza” Red Bull di ieri, sembra non essere finita.



