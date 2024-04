F1 | Anche la BBC conferma: Adrian Newey vuole lasciare la Red Bull

L’indiscrezione lasciata nelle ultime ore sta trovando sempre più conferme autorevoli: Adrian Newey vuole lasciare la Red Bull, ed è una volontà che può essere esaudita anche prima di quanto si possa pensare. Il contratto del progettista inglese con il team è in scadenza a fine 2025, ma si sta lavorando per trovare una rescissione anticipata così da permettergli di lavorare con un nuovo team a partire già dal prossimo campionato, in ottica ovviamente dei nuovi regolamenti in vigore dal 2026 in merito alla power unit. Questa ultima indiscrezione, dopo quella lanciata dai tedeschi di Auto Motor und Sport, trova conferme anche nelle “indagini” partite dagli inglesi della BBC, solitamente sempre sul pezzo e molto vicini agli affari di Red Bull e Newey.

La Ferrari sta alla finestra, e sembra davvero favorita per acquisire le prestazioni del progettista 65enne, il quale non ha mai fatto mistero dei tentativi della Scuderia di Maranello e del sogno di lavorare con Lewis Hamilton, anche prossimo a diventare pilota del Cavallino Rampante nel 2025. Le motivazioni sembrano essere confermate: i tumulti all’interno della Red Bull venutisi a creare dopo il caso Horner non sarebbero andati giù a Newey, il quale è alla ricerca, forse, dell’ultima grande sfida della sua carriera in Formula 1.