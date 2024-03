Continuano ad uscire indiscrezioni in merito alla vicenda che ha coinvolto Christian Horner. La sua accusatrice, nonché dipendente Red Bull, ha tempo fino ad oggi per presentare ricorso contro la decisione della Red Bull di scagionare il team principal da qualsiasi illecito. Le accuse di comportamento inappropriato che la donna ha fatto su Horner sono state respinte mercoledì scorso a seguito di un’indagine interna. Ma esattamente un giorno dopo, al termine delle seconde libere in Bahrain, le conversazioni private con la medesima sono trapelate online. Horner, che rimane alla guida del team Red Bull Racing, ha sempre negato con veemenza tutte le accuse.

Si ritiene che la donna dello staff stia ancora lavorando presso il quartier generale della Red Bull a Milton Keynes, secondo quanto riporta il Times e che continui a restare in contatto con Horner per via del suo ruolo (cosa non gradita dalla moglie, Geri Halliwell che a detta di vari media, avrebbe chiesto al marito di chiudere ogni rapporto con l’accusatrice).