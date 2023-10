Formula 1 | Wolff ammette le difficoltà Mercedes in Giappone

La lotta per il secondo posto mondiale si fa sempre più agguerrita. Mercedes e Ferrari sono lì vicinissime, a soli venti di punti di distanza, con il team anglo/tedesco un po’ in caduta libera nelle ultime settimane, non solo per l’aspetto puramente prestazionale, ma anche per qualche scelta un po’ così da parte della squadra, quantomeno sotto l’aspetto strategico, vedi quanto accaduto a Singapore. La SF-23 dal canto suo sembra migliorare anche in quelle piste che non si addicono molto alle caratteristiche di questa difficile vettura. A sei round dal termine, la sfida alle spalle della Red Bull si fa decisamente interessante.

“Sapevamo che in Giappone non saremmo stati all’altezza della prestazione di Singapore – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. Parliamo di due circuiti molto diversi e le caratteristiche di Suzuka hanno evidenziato i punti deboli della W14. Per noi era importante limitare i danni nei confronti della Ferrari, e a sei gara dalla fine siamo in piena lotta e daremo il massimo per rimanere davanti a partire già da questo weekend in Qatar. La prima volta qui è stata un successo per noi, è un tracciato impegnativo e che piace ai piloti. Dall’ultima volta che abbiamo corso a Losail sono cambiate tante cose sia in pista che fuori, e un aspetto fondamentale sarà quello di comprendere il nuovo asfalto nel corso dell’unica sessione di libere, avremo tempo limitato per via del format della Sprint Race. Sarà molto interessante”.