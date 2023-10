F1 | Tsunoda in Qatar per confermare la bontà delle ultime novità tecniche sulla AT04

F1 GP Qatar AlphaTauri Tsunoda – Yuki Tsunoda a caccia di un buon risultato nel prossimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il giapponese della Scuderia AlphaTauri, dopo le buone performance mostrate nelle qualifiche di Suzuka – grazie ad una serie di novità introdotte sulla vettura – vuole confermare i passi in avanti compiuti con la AT04 anche in gara, così da garantire alla squadra punti importanti nella rincorsa ad Alfa Romeo e Haas nella graduatoria del Costruttori.

“Naturalmente sono contento che in Giappone sia arrivata la conferma che resterò insieme alla squadra anche il prossimo anno”, ha affermato il giapponese. “Sono davvero felice ed è una cosa in meno di cui preoccuparsi per il resto della stagione. L’esperienza del GP del Giappone è stata straordinaria, davvero speciale, soprattutto per il supporto dei tifosi durante ogni sessione. Vedere tutte quelle bandiere sventolare mi ha dato una grande spinta per tutta la settimana, anziché mettermi pressione. Dopo la gara, sono rimasto in Giappone per un altro paio di giorni e mi sono dedicato a degli eventi legati al lavoro, ma sono riuscito a passare anche un po’ di tempo con la mia famiglia”.

“Una volta tornato in Europa, mi sono subito calato al simulatore per poi volare verso il Qatar”, ha proseguito. “L’ultima volta che abbiamo corso lì è stato nel 2021: mi sono divertito e mi sono anche qualificato ottavo. È una pista molto piatta e l’efficienza aerodinamica è davvero importante per affrontare le numerose curve veloci. Sarà una gara fisicamente impegnativa e il degrado degli pneumatici sarà un fattore cruciale”.

“È necessario bilanciare l’aerodinamica per essere veloci, ma avere comunque abbastanza deportanza per non scivolare troppo in curva e danneggiare le gomme. Tra le qualifiche e la gara c’è una grande differenza di velocità, per via della quantità di carburante imbarcato. Sorpassare su questa pista è possibile, sarà importante avere una buona idea del passo nei long run, ma avremo una sola sessione di prove libere perché questo è un weekend Sprint. Le performance della vettura non mi preoccupano, visto come sono andate le qualifiche di Suzuka e abbiamo anche capito perché non siamo riusciti a fare le prestazioni che volevamo in gara. Possiamo fare tesoro di quella esperienza per fare meglio in Qatar”.

“Abbiamo fatto un passo avanti con le prestazioni anche grazie agli aggiornamenti, soprattutto in qualifica. Penso che questi stiano funzionando e mi hanno dato maggiore fiducia per lottare, ma credo che ci serviranno un altro paio di gare per valutarne definitivamente il valore, perché Singapore e Suzuka sono piste completamente differenti tra loro. Se riusciremo a fare una buona prestazione in Qatar, confermeremo l’efficacia di questi aggiornamenti”, ha concluso.