Formula 1 | Alpine cerca serenità dopo le polemiche di Suzuka

In casa Alpine ci sono stati dei momenti di tensione nel corso del Gran Premio del Giappone. A Suzuka, Gasly e Ocon sono stati protagonisti di un ordine di scuderia nel finale di gara, con Esteban che ha passato il compagno di squadra, avendogli ceduto la posizione in precedenza per cercare di attaccare Alonso, senza successo. L’ex Red Bull non ha preso affatto bene la situazione, mandando a quel paese il muretto, ma di fatto era nel torto più assoluto. Adesso si cerca serenità a partire dal Qatar, prossimo appuntamento del mondiale 2023.

“Abbiamo dei buoni ricordi dalla prima e ultima volta in Qatar – ha detto Ocon. Questa pista mi piace, penso sia molto scorrevole, con tante curve a media e alta velocità. Aggiungendo il lungo rettilineo, ci sono diverse opzioni di set-up per tutte le squadre, e questo significa che puoi ricevere delle grandi soddisfazioni. Voglio dare vita a uno spettacolo degno di questo nome”.

“Sono stato in Qatar per i mondiali di calcio, ho dei bei ricordi anche se purtroppo non è andata bene alla Francia – ha dichiarato Gasly. Nel 2021 abbiamo corso qui, la prestazione è stata buona, qualificandomi al quarto posto e partendo dalla prima fila in gara per penalità altrui. La gara non è andata secondo i piani, ma adoro la pista, perché veloce e scorrevole, con delle possibilità di sorpasso. Sabato avremo la Sprint Race, è andata bene a Spa, quindi sarà importante uscire dai box subito con il giusto feeling con la vettura nell’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione”.