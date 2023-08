Formula 1 | Venerdì molto difficile per Leclerc e la Ferrari a Zandvoort

Tante difficoltà in casa Ferrari nella prima giornata di prove libere in Olanda. Charles Leclerc è stato il migliore dei due piloti della Rossa in pista, ma ha raggiunto soltanto l’undicesima posizione, ben lontano dai tempi che ci si aspetta dalla SF-23 nel tracciato di Zandvoort. Più che altro è stato il lavoro fatto dal team a lasciare un po’ tutti spiazzati, visto il basso carico aerodinamico con il quale le due vetture hanno provato per la seconda sessione, ma evidentemente era necessario per provare alcuni pezzi specifici. C’è tanto lavoro da fare per ribaltare la vettura in vista delle qualifiche di domani.

ANALISI PROVE LIBERE

“E’ stata una giornata complicata per tutta la squadra – ha ammesso Leclerc. I valori tra i vari team però sembrano molto compatti e abbiamo visto che c’è del margine per migliorare sotto diversi aspetti, specialmente sul giro secco: ci lavoreremo intensamente questa notte. Il meteo per domani promette pioggia, e anche di questo fattore dovremo tenere conto. Vediamo cosa ci aspetta”.