Formula 1 | McLaren, Norris crede nel podio in Olanda dopo la prima posizione di oggi

Due facce in casa McLaren nella prima giornata di prove libere in Olanda. Lando Norris ha chiuso la seconda sessione davanti a tutti, staccando di 23 millesimi Max Verstappen. E’ andata male invece a Piastri, a muro dopo pochi minuti in curva 3, e di fatto a provocato involontariamente anche l’incidente di Ricciardo, il quale purtroppo salterà questa e forse altre gare per una frattura al polso. Il britannico è ottimista e crede che potrà rimanere là davanti anche per il resto del weekend, in una pista dove i distacchi sono davvero minimi.

“Ho fiducia, credo di poter stare nelle prime posizioni – ha detto Norris. Lo credo al 100%, ma siamo vicini con gli altri. E’ una pista molto breve e sarà una questione di millesimi, saremo tutti attaccati. Ci sono tanti piloti e team a contendersi le posizioni importanti, parliamo di Alpine, Williams e AlphaTauri anche, quindi sarà una vera e propria lotta per il primo posto in qualifica. Non sarà semplice arrivare davanti, ma sarai ricompensato se il lavoro svolto sarà buono. Sarà molto dura, ma possiamo stare lì, basterà non commettere errori”.

“Un peccato finire la giornata in questo modo, sono entrato alla curva 3 un po’ troppo veloce e ho perso il posteriore – ha ammesso Piastri. Mi dispiace aver creato questo danno e dato una lunga notte di lavoro alla squadra, ma apprezzo ogni loro sforzo. Per il resto, penso che il ritmo fosse abbastanza buono oggi. Mi sentivo bene in macchina, quindi proveremo a riprenderci domani e ad avere una giornata positiva.”