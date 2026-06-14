F1 GP Barcellona | Russell torna sul podio: “Ferrari velocissima, Hamilton aveva un passo folle”

Dopo quattro gare complicate, tra le quali figura anche il ritiro del Canada, George Russell ritrova il podio. Un weekend, quello vissuto dall’inglese a Barcellona, che lo ha riportato a lottare per la vittoria. Ma ha dovuto fare i conti con una gara particolarmente intensa, dove è partito dalla pole position avendo la meglio per soli 64 millesimi su Lewis Hamilton.

Il pilota della Ferrari, sfruttando la Virtual Safety Car causata dal ritiro di Fernando Alonso nel corso del 41° giro, ha beneficiato di una sosta ai box nel momento ideale, riuscendo così a mantenere la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi. Hamilton ha quindi conquistato il successo davanti alla Mercedes di Russell, che hanno comunque mostrato un ottimo livello di competitività per tutto il fine settimana.

Per Russell, nonostante la vittoria sfumata, il bilancio del weekend resta decisamente positivo. Il britannico è riuscito infatti a raccogliere punti importanti in ottica campionato, interrompendo una serie di risultati al di sotto delle aspettative e tornando a mostrare il potenziale che lo aveva reso uno dei protagonisti della prima parte della stagione. Inoltre, il secondo posto ottenuto in Catalogna gli ha consentito di recuperare terreno sul compagno di squadra e leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane pilota bolognese sembrava infatti avviato verso un nuovo podio dopo le cinque vittorie consecutive, ma si è dovuto ritirare a pochi giri dalla conclusione della corsa permettendo così a Russell di ridurre il distacco in classifica e rilanciare le proprie ambizioni nella lotta al titolo.

Al termine della gara, Russell ha voluto innanzitutto rendere omaggio al vincitore di giornata. “Innanzitutto bisogna fare i complimenti a questo ragazzo (Hamilton, ndr), sappiamo quanto è forte, quanto duramente lavora e sarà sempre un amico di Mercedes. Siamo molto felici di vederlo vincere. È stata una gara difficile, è stato bello ritornare sul podio dopo una gara pulita finalmente, ma oggi la Ferrari girava fortissimo e complimenti a loro”.

L’inglese ha poi analizzato la propria prestazione nel corso del weekend, evidenziando come le sensazioni siano cambiate tra qualifiche e gara: “Venerdì e sabato sono state due giornate molto solide per me, oggi è stato un pochino più impegnativo. Era iniziato tutto abbastanza bene, nel primo stint mi ero sentito bene mentre gli ultimi due stint sono stati un pochino più difficili. Però, come detto, è bello tornare sul podio”.

Infine, Russell ha parlato anche della crescita mostrata dalla Ferrari sul circuito di Barcellona. La squadra di Maranello ha infatti introdotto importanti aggiornamenti tecnici, tra cui una nuova ala anteriore e un fondo rivisto, elementi che sembrano aver contribuito in maniera significativa al passo gara mostrato dalla SF-26. “Ieri è stato un po’ una sorpresa vederli così in forma, oggi Lewis aveva un passo folle quindi sicuramente sarà una minaccia”, ha concluso il pilota Mercedes, consapevole che nella seconda parte della stagione la lotta per le vittorie potrebbe diventare ancora più serrata.