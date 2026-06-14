F1 GP Barcellona | Norris: “Bellissimo rivedere al vertice Hamilton, molto contento di tornare a podio”

Dopo settimane complicate, Lando Norris torna a sorridere. Il pilota della McLaren ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Barcellona, conquistando un podio che mancava da tempo alla scuderia di Woking e che rappresenta una vera boccata d’ossigeno dopo due ritiri consecutivi che lo avevano rallentato in campionato.

Il britannico ha approfittato del colpo di scena arrivato nelle fasi finali della gara, quando Andrea Kimi Antonelli è stato costretto al ritiro mentre occupava la seconda posizione alle spalle della Ferrari vincitrice di Lewis Hamilton. Il giovane leader del Mondiale ha dovuto alzare bandiera bianca a pochi giri dalla conclusione, spalancando così le porte del podio a Norris, che fino a quel momento si era mantenuto alle spalle dei protagonisti della corsa.

Per la McLaren si tratta di un risultato importante, anche se il doppio podio continua a mancare dal Gran Premio di Miami di inizio maggio, ultima occasione in cui entrambe le monoposto papaya, quelle di Norris e Oscar Piastri, erano riuscite a salire tra i primi tre.

Al termine della gara, Norris non ha nascosto la soddisfazione per il risultato ottenuto, iniziando però dai complimenti al vincitore: “Innanzitutto voglio anche io congratularmi con Lewis, è bellissimo rivederlo al vertice e sono contento per te amico mio – ha dichiarato Norris – Gara difficile, ho fatto quello che potevo per mantenere il passo di loro due (Hamilton e Russell, ndr) però erano troppo veloci, siamo rimasti sul pezzo. Abbiamo avuto fortuna per il ritiro di Antonelli, però al di là di questo sono molto contento di ritornare sul podio quindi è stata una buona giornata per noi”.

Parole che fotografano bene l’andamento di una gara in cui il britannico ha dovuto inseguire senza mai avere realmente il ritmo per impensierire Hamilton e Russell. La costanza e la capacità di restare in gara fino alla fine, però, hanno permesso al pilota McLaren di raccogliere il massimo possibile in una domenica che sembrava destinata a chiudersi ai piedi del podio.

Con il terzo posto di Norris, la Gran Bretagna torna ad avere interamente una Top 3 in un GP che mancava dal lontano 1968.

Nonostante il risultato positivo, Norris è consapevole che il divario dai migliori non sia ancora stato colmato. Alla domanda su cosa manchi alla McLaren per tornare a lottare stabilmente per la vittoria, il britannico ha risposto con grande lucidità: “Ci manca un po’ di tutto, stiamo facendo un bel lavoro e dei bei progressi però loro stanno facendo un lavoro migliore del nostro al momento. Per cui dobbiamo riconoscere i loro meriti e ammettere a noi stessi che dobbiamo lavorare duro, dobbiamo impegnarci. Però il team lo sta facendo, per cui sono molto contento di questo però dobbiamo tenere gli occhi aperti e continuare a lavorare”.

Un messaggio chiaro, che racconta una McLaren in crescita ma ancora costretta a inseguire Ferrari e Mercedes. Intanto, però, il podio di Barcellona restituisce fiducia a Norris e alla squadra di Woking dopo un periodo difficile. E, dopo due weekend da dimenticare, tornare tra i primi tre rappresenta il modo migliore per ripartire.