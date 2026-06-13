F1 | GP Barcellona: Russell in Pole, Hamilton secondo. Leclerc a muro! [RISULTATI]

E’ di George Russell la Pole Position del Gran Premio di Barcellona. Il pilota della Mercedes, si è riscattato dopo alcune gare negative, registrando il tempo che gli è valsa la prima posizione in 1:14.679. Dopo un inizio di weekend in salita, Lewis Hamilton è riuscito a dare una zampata significativa in qualifica, conquistando la seconda posizione e chiudendo così la prima fila.

Kimi Antonelli ha ottenuto il terzo tempo e apre la seconda fila con un distacco di tre decimi da Russell, davanti alla McLaren di Lando Norris. Quinta e sesta posizione per le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar.

Settima posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson. A chiudere la Top 10 troviamo una costante Audi con Nico Hulkenberg e la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è andato a muro in Curva 4 durante il Q3 e ha dovuto abbandonare la possibilità di conquistare una posizione migliore in griglia di partenza; partirà dalla decima casella.

La classifica Mondiale Piloti dopo il GP di Monaco

Kimi Antonelli è al comando con 156 punti davanti a Lewis Hamilton che sale al secondo posto a quota 90 lunghezze. George Russell è terzo con un ritardo importante (68 punti), davanti a Charles Leclerc, quarto con 75 punti. Oscar Piastri segue in quinta posizione (60 punti) con un vantaggio di due punti su Lando Norris. Max Verstappen è settimo con 43 lunghezze davanti al compagno di squadra, Isack Hadjar con 29 punti. A chiudere la TOP 10 della classifica iridata, troviamo a pari punti Liam Lawson e Pierre Gasly (26).

La classifica Mondiale Costruttori dopo il GP di Monaco

Mercedes comanda con 244 punti davanti alla Ferrari che dista di 79 lunghezze. McLaren è terza con 118 punti davanti alla Red Bull (72) e all’Alpine che chiude la Top 5 con 41 punti. Sesta la Racing Bulls (39), seguita dalla Haas (21) e dalla Williams (11). A chiudere la Top 10 troviamo Audi con 2 punti davanti ad Aston Martin a quota 1. Cadillac è ultima senza punti.

Gran Premio di Barcellona: Orari TV e curiosità

Il weekend del Gran Premio di Barcellona prenderà il via venerdì 12 giugno con la prima sessione di prove libere alle 13:30, seguita dalle seconde libere alle 17:00. Sabato 13 giugno si torna in pista alle 12:30 con la terza sessione di libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 16:00. Il via della gara è previsto domenica 14 giugno alle 15:00, quando si spegneranno i semafori sul circuito di Montmeló.

La diretta sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207), con differita su TV8 a partire dalle 18:00. Il Gran Premio potrà essere seguito anche in tempo reale con diretta testuale, aggiornamenti e news sui principali portali dedicati alla Formula 1.

Il circuito di Barcelona-Catalunya, situato a Montmeló, è stato inaugurato nel 1991 in occasione delle Olimpiadi di Barcellona del 1992 e da allora ospita stabilmente il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche per migliorare la sicurezza e favorire i sorpassi: nel 1995 la chicane Nissan è stata sostituita da un tratto più veloce, nel 2004 la curva La Caixa è stata modificata riducendone il raggio, mentre nel 2007 è stata introdotta una chicane tra le ultime due curve. Si tratta di un tracciato molto apprezzato dai piloti per la varietà di curve lente e veloci, ma spesso criticato dagli appassionati per le limitate opportunità di sorpasso.