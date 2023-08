Formula 1 | Analisi prove libere in Olanda: la Ferrari sembra su un’altra pista

Si è conclusa la giornata di prove libere a Zandvoort. Lando Norris ha chiuso la seconda sessione del Gran Premio d’Olanda davanti a tutti, staccando di soli 23 millesimi Max Verstappen. La McLaren si conferma ancora una volta competitiva, ma non ha potuto completare l’intero programma di lavoro per via dell’incidente occorso a inizio PL2 a Oscar Piastri, il quale è andato a sbattere contro le barriere in curva 3, seguito a poca distanza da Ricciardo, con l’australiano costretto a degli accertamenti approfonditi in ospedale, si teme la rottura del polso sinistro. Tornando alle analisi di quanto visto oggi a Zandvoort, notiamo subito una Ferrari molto indietro sia sul passo gara ma soprattutto sul giro secco, considerando anche team come Alpine e Williams, assenti dalla nostra consueta tabella, perennemente più veloci delle due SF-23 di Leclerc e Sainz.

La sensazione che abbiamo avuto un po’ tutti, è che i due piloti della Rossa abbiano girato su una configurazione totalmente opposta rispetto al layout della pista olandese. Un qualcosa per preparare Monza? Ci sentiamo di escluderlo onestamente, non avrebbe molto senso lavorare in vista di un’altra gara sacrificando a priori un’intera giornata di prove. Undicesima e sedicesima posizione per i due alfieri della Scuderia di Maranello, e nonostante i distacchi comunque ridotti, va ricordato che si gira su una pista molto, molto corta. La monoposto fatica a girare in curva, bisognerà probabilmente ribaltarla domani prima di presentarsi in qualifica.

Sul resto, bene la McLaren come già scritto specialmente sul giro secco, mentre sulla Red Bull diciamo sempre le stesse cose, in particolare per quanto riguarda Max Verstappen, imprendibile sul passo gara. Qualche lampo importante da parte della Mercedes, che con la gomma gialla ha toccato anche l’1:15 così come il campione olandese, mentre l’Aston Martin sembra essere a stretto contatto con la Ferrari, bisognerà vedere però in che latitudini considerando la classifica.