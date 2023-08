Formula 1 | Ferrari, Sainz teme che la SF-23 non si adatti bene alla pista di Zandvoort

Anche per quanto riguarda Carlos Sainz, la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda è stata tutto fuorché una passeggiata di salute. Il pilota della Ferrari ha preso parte soltanto alla seconda sessione, avendo lasciato per regolamento il sedile della sua SF-23 a Robert Shwartzman nella PL1. Lo spagnolo crede che al momento la monoposto colorata di rosso faccia molta fatica ad adattarsi alle caratteristiche del tracciato di Zandvoort, ed è sembrato un po’ a tutti vedendo la difficoltà anche nell’approcciare le curve da parte dei due piloti.

ANALISI PROVE LIBERE

“È stato un venerdì non facile per la squadra e il fatto di aver perso il primo turno di libere non ha reso più semplice la mia giornata – ammette Sainz. Nonostante questo, nella seconda sessione sono entrato facilmente nel ritmo anche se è vero che sembriamo faticare abbastanza in termini di passo come anche di bilancio vettura. Questa pista sembra adattarsi poco a noi fin qui in questo weekend ma lavoreremo per fare solidi progressi in vista di domani”.