Formula 1 | Sainz non ha fretta: “Ho tutto il tempo per valutare ogni possibilità”

Carlos Sainz alla fine di questa stagione non sarà più un pilota della Ferrari. Lo spagnolo infatti non ha rinnovato il contratto con la Scuderia di Maranello, e dopo quattro stagioni lascerà la vettura rossa alla ricerca di una nuova sfida. Sono tante le opzioni per il #55, da Red Bull a Mercedes, passando per Audi e Aston Martin: è chiaro come il passaggio di Hamilton alla corte del Cavallino sia solo l’inizio di un mercato che si preannuncia davvero scoppiettante, con tanti piloti in scadenza nel 2024 e che faranno “a botte” per accaparrarsi le monoposto migliori della griglia. Per Carlos la cosa importante è avere una certa stabilità nella sua prossima squadra, e avrà tutto il tempo per farlo.

La scelta giusta

“Negli ultimi anni ho sempre avuto stabilità – ammette Sainz. Sarà la mia quarta stagione con la Ferrari, sono pronto per questa nuova sfida. Chiaramente avrò una squadra diversa nel 2025, ma non so ancora quale: mi prenderò tutto il tempo necessario, dovrà essere una decisione giusta per me e la mia carriera, devo trovare il posto giusto per i prossimi tre o quattro anni, e per fare questo ho bisogno di tempo per capire tutta la situazione e parlare con tutte le squadre. Dovrò valutare chi mi offrirà le migliori possibilità di diventare campione del mondo in futuro”.

Sainz: “Progetto stabile e che mi permetta di vincere”

“Sto cercando un progetto che mi permetta di vincere il prima possibile, ma guardo anche alla stabilità a medio e lungo termine del progetto stesso, così da costruire una squadra forte. Ho una mentalità molto aperta, non precludo niente e nessuno, ma ho bisogno di parlare con tutti per vedere cosa mi offrono. La cosa positiva di questa faccenda e che ho tutto il tempo necessario, senza alcuna fretta. Ho un ottimo rapporto con Marko, per questo vedete spesso mio padre parlare con lui, ma è lo stesso con Toto Wolff o con chiunque altro in griglia, ed è normale in questa fase della stagione, visto che non ci vediamo da tre o quattro mesi, saluti sempre tutti molto volentieri”.