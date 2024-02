F1 | Tombini che saltano, Adrian Newey ha le idee chiare

Siamo entrati nel terzo anno con questa generazione di vetture. Una Formula 1 al giorno oggi può arrivare a pesare anche 800 kg (peso minimo 798 kg), e questo può rappresentare un problema non solo per le performance in pista, ma anche per il “contorno”, che facilmente va a trasformarsi in sicurezza. Stiamo parlando della questione tombini, che da qualche mese a questa parte si è ripresentata in maniera importante nel Circus. A Las Vegas, complice probabilmente la pista “giovane”, Carlos Sainz ci ha rimesso un weekend, rompendo motore, telaio e batteria, e anche Ocon e l’Alpine hanno avuto problemi per colpa di quel famoso tombino. In Bahrain, la Ferrari ha dovuto sostituire il fondo nella seconda giornata di test, e il problema si è ripresentato 24 ore dopo, nel corso dell’ultima sessione.

Adrian Newey: “Le macchine sono troppo pesanti”

Adrian Newey (65), responsabile tecnico della Red Bull durante i test in Bahrain

Per quanto concerne il weekend tenutosi in Nevada a fine novembre, si pensava come macchine così pesanti potessero viaggiare a velocità elevatissime su tracciati cittadini, un po’ come accade a Baku e Jeddah, oltre che a Las Vegas, e questo non fa altro che sollecitarle a forze importanti e che riguardano solo la Formula 1 moderna, visto che prima di qualche anno fa non c’erano circuiti stradali con queste altissime velocità. Non dimentichiamo, ovviamente, quanto accaduto a Monaco nel 2016 con Button (lì però è sembrato più un caso), mentre nel 2017 a Sepang, la Haas ha rischiato grosso con quell’incidente di Grosjean nel corso delle prove libere. Adrian Newey però, genio della Red Bull crede che il peso di queste macchine sia la prima vera causa dei tombini saltati, con i circuiti che dovrebbero quindi adeguarsi alla nuova generazione di monoposto. La FIA, tra l’altro, pare voglia ridurre il peso minimo da 798 a circa 750 kg entro il 2026, vedremo se questa soluzione potrà quantomeno fermare questo fenomeno non propriamente simpatico.