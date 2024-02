Formula 1 | Guenther Steiner torna nel paddock con RTL

Guenther Steiner è pronto a tornare nel paddock di Formula 1. L’ex team principal della Haas ha chiuso in maniera tutt’altro che tranquilla la sua avventura nella scuderia americana, non avendo rinnovato il contratto per volere dell’alta dirigenza. L’altoatesino però sarà presente in alcuni appuntamenti di questa stagione, avendo siglato un accordo con RTL, emittente televisiva tedesca, la quale trasmetterà in chiaro sette gare del prossimo mondiale (in Germania i diritti in esclusiva li detiene Sky). In determinati weekend quindi, a partire proprio da quello inaugurale del Bahrain, Steiner sarà presente e avrà modo di giudicare quanto accade in pista e non solo con il suo solito modo di fare sincero e diretto.

Steiner: “Sarò lo stesso di sempre”

“La Formula 1 è una competizione ai massimi livelli – ha detto Guenther. Lo è sia in pista che nel paddock: sono impaziente di esaminare e valutare le prestazioni dei piloti e tutta l’organizzazione di una squadra alle loro spalle. Io posso assicurare che sarò lo stesso di sempre, dirò quello che penso ma chiaramente sarò super partes nei miei giudizi, questo vuol dire che sarò il più chiaro possibile e cercherò di farlo nel modo più congeniale”.