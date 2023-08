Formula 1 | GP Olanda, Vasseur rassicura i tifosi Ferrari dopo le libere

Ferrari troppo lenta e imprecisa per essere vera, ed effettivamente a Zandvoort le due SF-23 di Leclerc e Sainz (Shwartzman nelle PL1) si sono comportate in un modo troppo strano, come se stessero correndo in configurazione diametralmente opposta rispetto alle caratteristiche del tracciato olandese. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia è venuto in soccorso ai microfoni di Sky per dare una spiegazione a tutto questo, e infatti sulle due Rosse sono stati fatti dei test per il futuro, e da domani dovremmo vedere un’altra versione, certamente più competitiva, della monoposto.

ANALISI PROVE LIBERE

“Abbiamo fatto dei test sia stamattina che al pomeriggio sulla vettura, e questo significa che ci siamo concentrati più su questo che sulla prestazione pura – ha ammesso il francese. Ci sono state cinque o dieci macchine in pochi decimi e dobbiamo cercare di mettere tutto insieme per domani. Penso che sia stato fatto un buon passo avanti da parte nostra, siamo piuttosto fiduciosi. Il nostro limite è stato quello di mettere insieme un giro, c’è stata una differenza importante tra i piloti nei vari tratti: Hamilton era tre decimi più veloce di noi soltanto in una curva, e quindi dobbiamo prenderla con calma per ottimizzare le cose, non siamo lontani”.

“Non abbiamo usato un alto carico aerodinamico per via di un pezzo da provare: non ci sono stati test e l’unico momento utile è il venerdì, per cui ne abbiamo approfittato sia con Robert che con Charles, era tutto secondo i piani e c’è un ampio margine di miglioramento, sicuramente. Il passo gara è stato buono ma ci mancano due decimi nella simulazione qualifica, per questo non siamo preoccupati”.