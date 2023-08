F1 | Mercedes, Russell non è preoccupato del quattordicesimo posto

Quattordicesimo posto per George Russell nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda. La Mercedes sembra adattarsi bene al tracciato di Zandvoort, e i tempi sul giro nel passo gara lo dimostrano, mentre il giro secco del pilota inglese non è stato all’altezza, probabilmente anche per via del traffico che spesso e volentieri si presenta specialmente nel primo e nell’ultimo settore. Il giovane britannico comunque appare parecchio soddisfatto a fine giornata, non guardando troppo la classifica generale.

ANALISI PROVE LIBERE

“E’ stato bello tornare in macchina dopo alcune settimane di pausa – ha dichiarato Russell. Nel complesso, la giornata di oggi è stata positiva, mi sono sentito bene in macchina su questa pista. Il ritmo di gara sembrava abbastanza buono, ma c’è ancora del potenziale in vista delle qualifiche, anche se oggi il tempo sul giro non ha fatto vedere la reale competitività della monoposto. Sicuramente è stato uno dei migliori venerdì della nostra stagione, sono ottimista per il prosieguo del weekend”.