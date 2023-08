F1 | Ricciardo a muro nelle FP2 a Zandvoort: si teme un infortunio al polso [VIDEO]

F1 GP Olanda FP2 Ricciardo – Ore di ansia in casa AlphaTauri per le condizioni di Daniel Ricciardo. L’australiano, nei primi minuti della sessione di questo pomeriggio, è finito contro le barriere nel tentativo di evitare Oscar Piastri in curva 3, finito anch’esso contro il muro, e nella rotazione di ritorno del volante ha subito un infortunio al polso. Una situazione allarmante che ha richiesto il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La speranza, ovviamente, è quella di scongiurare una rottura che costringerebbe la squadra a cercare soluzioni alternative non solo per il proseguo di questo week-end, ma anche per la gara di Monza in programma tra sette giorni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.