F1 | Analisi passi gara: Alonso e l’Aston Martin volano in Bahrain, Ferrari più no che sì

E’ terminata la prima giornata di prove libere della stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain abbiamo visto una grandissima sorpresa, quantomeno rispetto agli ultimi anni, ma non nelle previsioni: l’Aston Martin sembra aver trovato il bandolo della matassa, e si prende quindi gli onori della cronaca sia per quanto riguarda il giro secco che per quel che ne concerne il passo gara. Fernando Alonso infatti è stato il pilota più veloce del venerdì, incredibile a dirsi, ma il due volte campione del mondo sembra aver scoperto qualche carta della sua AMR23, vettura che evidentemente è riuscita a fare uno step pazzesco nel corso dell’inverno. Da non dimenticare ovviamente la Red Bull, che insieme a Verstappen e Perez resta la favorita per la vittoria di domenica.

Andiamo con ordine però, come sempre partiamo dagli pneumatici che la Pirelli ha scelto per questo weekend, e ci riferiamo alle tre mescole più dure della gamma 2023, ossia C1/Hard-Bianca, C2/Media-Gialla e C3/Soft-Rossa. La gomma più morbida sembra quella più indicata ad essere utilizzata nella prima parte di gara, e con una probabile strategia a due soste, potrebbe essere riproposta anche uno stint successivo. Con questa mescola la Ferrari sembra soffrire particolarmente, già dai test, eppure Leclerc e Sainz hanno insistito con il provarla fino allo stremo oggi, ma i risultati non sembrano essere soddisfacenti. Discorso inverso ovviamente per la Red Bull e appunto Aston Martin, unica ad aver differenziato le prove sui long run come potete vedere nella nostra rinnovata tabella.

Sul giro secco, problemi per Carlos Sainz, solo quattordicesimo, mentre Aston si conferma la più veloce, con Red Bull lì vicina. Indecifrabile la Mercedes, la quale sembra avere ancora problemi in entrambe le configurazioni. La sensazione, puramente iniziale, è che la Scuderia di Maranello opterà per una strategia lontana dal lungo utilizzo della gomma rossa, ma chiaramente sono aspetti che non possiamo valutare con certezza. Curiosissimi di vedere l’andamento dell’Aston Martin e di Fernando Alonso, il quale predica calma, ma un piazzamento in zona podio domenica, ad oggi, è tutt’altro che fantascientifico. Ci aspettiamo però anche una reazione da parte della Ferrari, la quale è sembrata più a suo agio, specialmente con Leclerc, nel secondo run con le gomme rosse. Evidentemente con il pieno di carburante, la SF-23 fatica in queste condizioni a far funzionare la mescola più morbida.

5/5 - (2 votes)