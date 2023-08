F1 | La Ferrari volta pagina: il progetto 2024 sarà completamente nuovo

Alle recenti dichiarazioni del team principal della Ferrari Frederic Vasseur hanno fatto eco quelle del direttore tecnico Enrico Cardile. La monoposto 2024 del Cavallino sarà completamente differente rispetto a quella del 2023. La Ferrari dunque ha deciso di archiviare definitivamente il progetto attuale, con la SF-23 chiara evoluzione della precedente F1-75, come ammesso dallo stesso Cardile, per dare vita ad una vettura con la quale si possa dare la caccia agli obiettivi prefissati dalla squadra di Maranello.

“Sarà molto diverso perché durante lo sviluppo della vettura di quest’anno ci siamo resi conto che alcune scelte strutturali che abbiamo fatto non erano giuste – ha dichiarato Cardile, citato da The Race, durante la press conference dei team del venerdì di Zandvoort – Stava limitando troppo lo sviluppo. L’auto del prossimo anno non sarà un’evoluzione di quella di quest’anno, come lo è stata quest’anno rispetto a quella dell’anno scorso”.

Cardile, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Sarà una vettura nuova di zecca, telaio diverso con un design diverso, parte posteriore diversa, per sviluppare meglio la vettura e raggiungere gli obiettivi. Non siamo nella terra di nessuno. Sappiamo cosa dobbiamo fare”.

