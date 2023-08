Formula 1 | Mercedes, l’ottimismo di Hamilton dopo le libere in Olanda

Al di là delle voci di mercato e del rinnovo che per ora non è arrivato, Lewis Hamilton è tornato in macchina carico in vista del Gran Premio d’Olanda. Nella prima giornata di prove libere, il sette volte campione del mondo della Mercedes ha chiuso in quarta posizione, e le sensazioni sono più che positive. A quanto pare la W14 sembra adattarsi bene alle caratteristiche del tracciato di Zandvoort, e la possibilità di poter ambire alla zona podio non sono così basse, anzi. C’è ancora del lavoro da fare ovviamente, la pista potrebbe evolversi ma occhio al maltempo che potrebbe arrivare in riva al Mare del Nord già a partire da domani mattina.

ANALISI PROVE LIBERE

“Giornata fantastica per quel che mi riguarda – ha detto Hamilton. Mi sono svegliato stamattina felice di tornare in macchina, e fin dal primo giro si è visto subito come il punto di partenza dal quale lavorare fosse buono. La prima sessione di prove libere è stata buona e nel pomeriggio abbiamo modificato qualcosa sulla macchina, ma non sono sicuro se siano stati fatti dei progressi, quindi stasera analizzeremo il tutto per capire quanto fatto. La vettura qua sembra competitiva, quindi vogliamo rimanere in alto e ottenere più prestazione domani”.