Formula 1 | Mercedes si candida a seconda forza in Olanda

Il venerdì della Mercedes a Zandvoort è stato particolarmente positivo. Hamilton e Russell hanno chiuso in quarta e quattordicesima posizione, con entrambi i piloti che avrebbero potuto sfruttare meglio la gomma morbida, specialmente il giovane inglese, ma la grande mole di traffico solitamente presente sul tracciato olandese non ha permesso un’adeguata preparazione al giro da qualifica, cosa che avverrà comunque nella terza sessione, pioggia permettendo. Incoraggia e non poco il passo gara mostrato nell’ultima parte della giornata, e la W14 si candida prepotentemente, almeno, come seconda forza del weekend.

ANALISI PROVE LIBERE

“Siamo stati in grado di portare degli aggiornamenti qui – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Speriamo che possano aiutarci a spingerci nella giusta direzione, ma la vettura sembra funzionare abbastanza bene. Abbiamo effettuato diversi test nella prima sessione, il che significa che le gomme nuove sono state utilizzate più tardi rispetto al solito, e di conseguenza la bandiera rossa ci ha penalizzati. La PL2 è stata piuttosto lineare, le medie hanno funzionato bene ma abbiamo margine di miglioramento con le soft, e nessuno dei due piloti è riuscito a ottenere il meglio da questa mescola, quindi bisogna lavorare per essere pronti in qualifica. I long run sono andati bene, bisogna trovare più costanza nel ritmo ma ci siamo. Nel complesso è stata certamente una giornata incoraggiante”.