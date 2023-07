Formula 1 | Analisi prove libere a Silverstone: Max Verstappen è inarrivabile!

Si sono concluse in questo momento le prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone c’era tanta curiosità per gli aggiornamenti portati su diverse monoposto, Ferrari su tutte, ma anche Mercedes e McLaren hanno delle risposte da ottenere. Max Verstappen è stato il più veloce sul giro secco, marcato a stretto giro da Carlos Sainz, il quale conferma come la SF-23 sia davvero competitiva in simulazione qualifica. Occhio alla Williams, con Albon terzo e Sargeant quinto e un passo gara da non sottovalutare per il team di Grove, il quale sta provando a risalire la china dopo anni in posizioni anonime.

Andando nel dettaglio sul ritmo di gara, come potete vedere nella nostra tabella, la Red Bull fa un altro sport con il due volte campione del mondo olandese, il quale ha un ritmo totalmente diverso anche rispetto al compagno di squadra Perez, probabilmente attaccabile. La Ferrari, così come gli altri inseguitori hanno avuto un ritmo altalenante nel long run, tranne la Mercedes, forse un po’ più costante vedendo i giri di Hamilton con le soft, ma tanto lontane sul giro secco, e gli aggiornamenti sembrano aver dato qualche noia in più ai piloti britannici, con una vettura piuttosto nervosa. Occhio di riguardo all’Aston Martin, la quale sembra perdere qualche punto di prestazione rispetto aglio sviluppi della concorrenza, McLaren su tutti, anche se Piastri e Norris avranno bisogno anche della terza sessione di domani per trarre delle conclusioni. In definitiva, Verstappen in condizioni normali vincerà in scioltezza, a meno che non subisca problemi tecnici sulla sua astronave RB19.

