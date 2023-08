Formula 1 | Alpine, solo due decimi di distacco tra Gasly (sesto) e Ocon (tredicesimo)

Il distacco tra i due piloti dell’Alpine al termine della seconda sessione di prove libere a Zandvoort ci fa capire come in questo tracciato, molto corto, una minima sbavatura possa fare la differenza. Gasly ha chiuso in sesta posizione, con meno di due decimi e mezzo di vantaggio nei confronti di Ocon, soltanto tredicesimo. Questo vuol dire che in qualifica la lotta sarà serratissima, e che tutti, potenzialmente, saranno sempre a rischio eliminazione. Occhio però all’incognita meteo, infatti nel corso della giornata di sabato potrebbe piovere, scombinando il weekend di team e piloti.

ANALISI PROVE LIBERE

“Il sesto posto al termine delle prove è molto positivo, significa che l’inizio del weekend è andato bene – ha detto Gasly. Abbiamo del lavoro da fare su alcuni dettagli, poiché il margine con gli altri è davvero risicato. Sabato, ogni centesimo conterà e farà una grandissima differenza in qualifica. E’ stato fatto un ottimo passo in avanti tra le due sessioni, adesso si deve trovare qualcosa in più in vista delle prove ufficiali”.

“Mi mancava guidare una vettura di Formula 1 – ha commentato Ocon. Zandvoort è sempre piacevole, in pista è stato un venerdì piuttosto tranquillo e nel quale ci siamo concentrati sul nostro programma, provando alcune cose e raccolto dati preziosi per sabato e domenica. La vettura si è comportata bene, ma c’è molto da rivedere per essere il più in forma possibile in vista delle qualifiche. Ci concentreremo su noi stessi e su quello che bisogna fare per ottenere un risultato positivo”.