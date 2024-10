Ferrari | Vasseur: “Il nostro è un grande gruppo”

La Ferrari vuole chiudere in bellezza la tripla trasferta americana di questa ultima parte di stagione. Dopo le bellissime vittorie di Leclerc e Sainz tra Austin e Messico, la Scuderia di Maranello si trasferisce insieme a tutto il carrozzone della Formula 1 in Brasile per il Gran Premio di San Paolo, ventunesima prova del mondiale 2024. Il Cavallino Rampante è ancora in corsa per entrambi i campionati mondiali, anche se obiettivamente quello pilota non sembra essere alla portata di Charles Leclerc, visti i 71 punti che lo separano da Max Verstappen. Per quanto riguarda il costruttori invece, le lunghezze sono solo 29 dalla McLaren, e nelle ultime due gare i “Carletti” e tutta la squadra hanno guadagnato 96 punti, 59 in più della Red Bull e 46 in più del team di Woking, attualmente leader.

“Siamo arrivati all’ultima gara della tripletta americana, durante la quale siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Ora ci aspetta il quinto weekend Sprint della stagione a Interlagos, e questo significa che tutto il team sarà chiamato a uno sforzo enorme, sia fisicamente che mentalmente. Con questo formato, il contributo del team a Maranello sarà ancora più cruciale del solito: il lavoro è iniziato già prima della partenza per Austin con le sessioni al simulatore e non si è mai fermato. In queste tre settimane, il remote garage ha continuato a supportarci con analisi dei dati raccolti in pista per garantire la miglior preparazione possibile”.

“Questo grande gruppo, diviso tra Maranello e San Paolo, dovrà mettere Charles e Carlos nelle migliori condizioni fin da subito, fornendo un bilancio e un set-up solidi affinché possano concentrarsi sulla guida. A Interlagos anche il meteo potrebbe giocare un ruolo decisivo, per cui sarà fondamentale mantenere la massima concentrazione e prepararsi a ogni possibile scenario. Il morale è alto, stiamo attraversando un ottimo momento e dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità. Guarderemo alla classifica solo più avanti”.