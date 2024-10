F1 | GP Brasile: Hamilton guiderà la McLaren di Ayrton Senna

Sabato 2 novembre, Lewis Hamilton vivrà un momento molto speciale. Infatti, il sette volte iridiato in occasione dell’evento “Senna Sempre” che si terrà sul circuito di Interlagos al termine delle attività in pista, avrà l’onore di guidare la McLaren MP4/5B del 1990 di Ayrton Senna.

Da quando ha fatto il suo debutto in Formula 1, nel 2007, Hamilton non ha mai nascosto la sua ammirazione per il compianto pilota brasiliano. Il pilota della Mercedes è molto amato dal pubblico brasiliano: nel 2022 ha ricevuto la cittadinanza onoraria e nel 2017, ha ricevuto dalla famiglia Senna il casco di Ayrton, dopo aver eguagliato il numero di Pole Position.

5/5 - (1 vote)