Red Bull | Verstappen ha le idee chiare: “Dimentichiamo subito la gara del Messico!”

Questo periodo per Max Verstappen sta iniziando ad essere particolarmente complicato. Il tre volte campione del mondo, forte comunque di un vantaggio importante in classifica piloti nei confronti di Lando Norris (47 punti), è sotto la lente di ingrandimento di avversari, tifosi, addetti ai lavori e FIA per il suo comportamento in pista proprio nei confronti del pilota della McLaren, tanto da ricevere una severissima penalità in Messico dopo le scorrettezze commesse. Adesso per l’olandese sarà importante dimenticare quel weekend e sperare che la Red Bull possa mettergli a disposizione una vettura competitiva così da non dover ricorrere a certi giochetti per sfavorire gli avversari.

“La gara in Messico è stata da dimenticare, ma sappiamo che possiamo fare di meglio – ha detto Max. Stiamo lavorando duramente per capire cosa non ha funzionato, così da migliorare la nostra prestazione nelle ultime gare della stagione. Dobbiamo fare tutto il possibile per essere più competitivi e tornare al livello in cui sappiamo di poter essere. Il Brasile rappresenta l’ultima tappa di una lunga serie di tre gare consecutive, ed è anche un altro weekend Sprint, quindi sarà molto impegnativo, ma ci offre un’importante opportunità per raccogliere punti. Interlagos è una pista fantastica, con molta storia e una conformazione tecnica resa unica dai cambi di altitudine. Non vedo l’ora di tornare a correre in Brasile, davanti a tifosi così appassionati”.