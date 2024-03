Ferrari | Vasseur: “Concentrati su Leclerc, serve una gara pulita e con una buona strategia”

La Ferrari può sorridere per la seconda posizione di Charles Leclerc nelle qualifiche di Jeddah. Il monegasco ha fatto il massimo, regalando un giro mostruoso, ma non è bastato, visto che Verstappen ha fatto qualcosa di sovrumano con la sua astronave. L’altro lato del box rosso ha visto per la prima volta impegnato anche Oliver Bearman, all’esordio in una sessione ufficiale avendo sostituito Carlos Sainz, operato oggi d’urgenza di appendicite. Fortunatamente lo spagnolo sta bene, e il giovane inglese si è comunque ben comportato, conquistando l’undicesima posizione, a soli 36 millesimi dall’accesso in Q3.

“È stata una qualifica niente male, anche se Max ha fatto un lavoro fantastico a inizio Q3 e la sua pole non è stata avvicinabile per noi – dichiara Fred Vasseur, team principal della Ferrari. L’ultimo tentativo di Charles è stato molto buono e così siamo riusciti a piazzarci ancora una volta in prima fila. Ora con lui dobbiamo concentrarci sulla gara: ieri avevamo un buon passo, ora ci servono una buona strategia e una gara pulita. Per quanto riguarda Oliver non posso che essere contento perché la sua non è stata una giornata facile: pensate che ha saputo che avrebbe dovuto guidare solo tre ore prima delle prove, quando l’ho chiamato al telefono”.

“Saltare in macchina all’ultimo minuto su una pista difficile come questa, riuscire ad arrivare in Q2 e sfiorare l’accesso in Q3 non era affatto scontato. Anche se ha dovuto gestire un gran numero di cose non ha mai perso la concentrazione: credo che la sua sia stata una giornata incimenticabile. Nelle prove libere con lui ci siamo concentrati sui pit-stop e abbiamo lavorato anche sulle partenze: domani saranno due aspetti importanti per lui. Vediamo cosa riuscirà a portare a casa”.