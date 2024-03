Formula 1 | Hamilton: “Qualifiche molto difficili, non avevo stabilità”

La Mercedes continua ad avere problemi, e così come Russell, anche Hamilton partirà dalla quarta fila nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il sette volte campione del mondo scatterà quindi dall’ottava posizione, e ha rischiato anche di essere escluso dalla lotta per il Q3, con Oliver Bearman lontano soltanto 36 millesimi da Lewis, decimo in quel momento. Nel box delle Frecce d’Argento sperano nel ritmo gara, in teoria un punto di forza della W15, vettura però ancora poco capita dai piloti e dal team in generale.

Hamilton: “Spero di poter rimontare”

“Giornata molto difficile – ammette Hamilton. Nella terza sessione ero fiducioso, la macchina andava molto meglio rispetto a giovedì, sfortunatamente però in qualifica le condizioni erano simili a quelle di ieri, non avevo la stabilità di cui avevo bisogno. E’ stata una lotta, perdevo terreno specialmente nel primo settore ad alta velocità. Il ritmo gara generalmente è migliore rispetto al giro secco: eravamo veloci anche sul rettilineo, quindi speriamo che questo ci aiuti. Sarà difficile, ma daremo il massimo per rimontare. Se riuscissimo a farlo, sarebbe davvero fantastico”.