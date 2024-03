Charles Leclerc ha conquistato la prima fila anche a Jeddah. Il pilota della Ferrari però paga ben tre decimi a Verstappen e alla sua RB20. Molto avrà fatto sicuramente la scelta della Scuderia di Maranello di andare più carica aerodinamicamente su un tracciato molto veloce come quello dell’Arabia Saudita, ma questa decisione è stata presa esclusivamente in ottica gara, sacrificando quindi un po’ il giro di qualifica, comunque ottimo pensando al tempo ottenuto dal monegasco, il quale prova a vedere il bicchiere mezzo pieno in attesa della gara.

“Non avevo il giusto feeling con le gomme in Q1, non mi so spiegare il perché – ha detto Leclerc a Sky dopo le qualifiche. E’ un problema che si è presentato soprattutto al posteriore, non so la ragione, ma gli pneumatici non si accendevano e avevo tanto sovrasterzo e inconsistenza. In gara però non avrò il problema di mettere le gomme in temperature, spero sia un punto positivo per noi. Sono molto contento del mio secondo tentativo in Q3, mentre nel primo ho provato qualcosa di diverso ma che evidentemente non ha funzionato. Il feeling comunque era peggiore di quel che mi aspettassi, ma adesso pensiamo alla gara: abbiamo più carico aerodinamico rispetto agli altri, questo solitamente aiuta durante il Gran Premio, ma vediamo come andrà. Sarà forse più difficile difenderci, ma se dovessimo essere più veloci, allora non avrò nulla da difendere”.