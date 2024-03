Ferrari | Bearman all’esordio: “Sono deluso, ho combinato qualche pasticcio”

Dovrebbe essere soddisfatto Oliver Bearman per l’undicesima posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, eppure il giovane pilota della Ferrari è deluso per aver mancato l’accesso in Q3 di appena 36 millesimi. Il britannico, per sua stessa ammissione, ha un po’ pasticciato nei giri veloci in Q2, ma è salito in macchina per la prima volta questo pomeriggio, chiamato di fretta e furia per il guaio capitato a Carlos Sainz, il quale è stato già operato di appendicite. “Ollie” partirà dalla sesta fila, l’obiettivo è chiaro, ossia andare in zona punti.

Ferrari, Bearman: “Una grandissima opportunità”

“Stamattina mi sono svegliato con la certezza di partire dal decimo posto nella gara sprint della Formula 2 – ha detto Bearman. Domani invece partirò dall’undicesima posizione in Formula 1: non ho avuto preparazione, quindi è stato difficile. Ho avuto le Libere 3 e subito dopo la qualifica, non sono contentissimo perché sono stato vicinissimo alla Q3 e ho un po’ pasticciato, per cui sono deluso, ma è una grandissima opportunità per me. Mi sento alla grande: ho spinto, forse anche troppo, perché ho sovrastimato la situazione, ho commesso degli errori che mi hanno penalizzato. Voglio andare a punti, questo è il mio obiettivo: non ho fatto tanti giri l’uno dopo l’altro, solo un po’ nelle libere, ma sì, il mio obiettivo è la top dieci, sarebbe molto bello”.