Formula 1 | Mercedes, Russell deluso: “Ho commesso un errore in Q3”

Delusione in casa Mercedes per il risultato delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. George Russell partirà dalla quarta fila nella gara di domani, proprio davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. La W15 dà ancora dei grattacapi a team e piloti, i quali devono andare oltre il limite per cercare di trarre qualcosa. Alla fine è stato scelto l’assetto più scarico, pur avendo diversi problemi col posteriore nei curvoni del tracciato di Jeddah, e questo “aiuta” gli errori ad emergere.

Mercedes, Russell in quarta fila a Jeddah

“Non ho completato il mio ultimo giro con le gomme nuove – ha dichiarato Russell. Ho fatto un errore, è stata colpa mia: se avessi portato a termine quel tentativo, avremmo potuto lottare per la quarta posizione, o anche una migliore. La situazione è molto serrata, abbiamo visto che se non riesci a mettere tutto insieme puoi perdere diverse posizioni. Stiamo ancora conoscendo questa macchina, eravamo primi nelle libere in Bahrain e secondi qui ieri. Adesso siamo scivolati indietro ma il potenziale c’è: sarà una lunga stagione, quindi cercheremo di capire meglio la piattaforma sulla quale lavorare per avere risultati più decenti. Ho fiducia nel passo gara di domani, pur essendo una gara a una sola sosta. Dobbiamo fare una buona partenza e costruire la nostra gara da lì”.