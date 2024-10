F1 | Wolff chiude la porta a Verstappen: “Non sto cercando alternative ai miei piloti”

Sul futuro di Max Verstappen se ne parla incessantemente più o meno da inizio stagione, ovvero da quando è scoppiato il casotto in casa Red Bull, e la posizione dell’olandese non è mai stata certa, più che altro perché a lui interessa solo vincere. Il fuggi fuggi generale da Milton Keynes però non può lasciarlo indifferente, e non è certamente un mistero che team come Aston Martin e Mercedes stiano provando a strapparlo magari in vista del nuovo regolamento tecnico in vigore dal 2026. Se con la squadra di Silverstone la questione non è ancora chiusa, anzi tutt’altro, Toto Wolff, team principal della compagine di Brackley pare voglia mettere la parola fine sulla questione, più che altro per tutelare i suoi piloti attuali (dal 2025, ndr), ovvero Antonelli e Russell.

“Come ho già detto in passato, condivido una visione simile a quella di Max: bisogna avere fiducia nei propri piloti o nel proprio team – ha affermato Wolff. È fondamentale dare loro il massimo supporto per raggiungere il successo, e solo quando le cose vanno davvero male si possono prendere in considerazione altre opzioni. Per me è come flirtare mentre cerchi di far funzionare una relazione. Non funziona, io non sto cercando alternative. Solo se desiderassi davvero un cambiamento, o se iniziassi a pensarci, ne parlerei. Anche Verstappen la vede allo stesso modo. Siamo piuttosto allineati nei nostri valori, credo”.