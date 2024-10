F1 | Possibile futuro in NASCAR per Daniel Ricciardo

Il futuro di Daniel Ricciardo sarà sicuramente lontano dalla Formula 1, quantomeno per quanto riguarda la competizione. L’australiano, dopo l’addio con la famiglia Red Bull subito dopo la gara di Singapore probabilmente si prenderà un periodo di pausa dalle corse prima di immergersi in qualche nuova avventura. Già a Marina Bay, ancor prima dell’ufficialità del licenziamento dalla Racing Bulls si parlava di un suo possibile approdo in NASCAR, un’eventualità che nel paddock non viene affatto esclusa. E’ possibile però rivedere il pilota di Perth, con chiare origini siciliane in Formula 1, magari nelle vesti di commentatore, un qualcosa che gli si addice considerando il tipo di personaggio.

“E’ chiaro che abbia già ricevuto molte offerte – ha detto il noto commentatore Alex Jacques. Penso che lavorare nei media sarà un percorso naturale per lui. Credo che tornerà in un paddock di Formula 1 prima o poi. Immagino però che non saprà resistere alla tentazione di fare un po’ di NASCAR. È un grande appassionato. Corrono a Watkins Glen, corrono per le strade di Chicago. Vedo il nome di Danny Ric ovunque”.