F1 | Sprint Race, Max Verstappen: “Abbiamo dovuto lottare per questa vittoria”

Spielberg – Max Versteppen vince la Sprint nel Gran Premio di casa della sua Red Bull. Dopo una partenza rimandata – a causa di un fotografo non in condizioni di sicurezza – l’olandese non ha perso la concentrazione, mantenendo la testa del gruppo dopo il via. Le McLaren, però, sono vicine, in pista e a livello di performance: Lando Norris è rimasto incollato agli scarichi del campione del mondo, tentando più volte un sorpasso che riesce solo al quinto giro, in curva 3. Una mossa, però, calcolata da parte di Max, che in curva quattro si riprende la leadership, lasciando i due piloti del team papaya a giocarsi le restanti posizioni sul podio. Verstappen vince la Sprint Race in Austria, – ha vinto tutte le Sprint Race della stagione – e cresce l’attesa per la gara.

Verstappen: “La battaglia è stata emozionante”

“Siamo partiti bene, ma una volta aperto il DRS è difficile mantenere la posizione. Ho avuto qualche battaglia molto emozionante, poi sono riuscito ad aprire il gap e una volta fuori dalla zona DRS la mia gara è andata molto meglio. Le McLaren sono forti e hanno cercato di attaccarmi, abbiamo dovuto lottare per portarci a casa questa gara – ha spiegato il vincitore – ci sono alcune cose che possiamo fare per essere pronti per domani. Con una gara più lunga sarà interessante vedere com si evolverà. Il clipping c’è stato per l’effetto DRS, una volta fuori tutto si è messo a posto. cercherò di gestire la gara domani, ma dobbiamo guardare i dati degli altri per capire se possiamo fare meglio di loro”.